Le Directeur général de l’ICESCO : l’édification de sociétés saines dépend de la qualité de l’éducation et de la réalisation de la justice numérique

Bakou, 21 février, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a souligné que la justice est la base de la stabilité et de la réussite sociétale, le secret du développement et la clé du progrès humain, et que la justice sociale est l’incarnation ultime du concept de la justice. Et d’ajouter que le renforcement de la qualité de l’éducation et la réalisation de la justice numérique, pour garantir l’accès égal aux sciences de la numérisation, sont nécessaires pour édifier des sociétés saines et un avenir radieux pour l’humanité, indique le site de l’ICESCO.

Ces paroles sont extraites du discours de Dr AlMalik prononcé mardi 21 février 2023 lors de la séance d’ouverture du 7ème Forum parlementaire international sur la justice sociale tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, sous le thème : « Capital humain : un levier fondamental de la justice sociale ». Il est organisé par la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE), avec la présence de hautes personnalités internationales.

Par ailleurs, le Directeur général a dit que la société de la justice à laquelle nous aspirons ne se réalisera pas sans faire face aux conséquences des injustices sociales dont souffre l’humanité, à savoir l’exclusion, la privation et la marginalisation, dont les principaux aspects sont la privation de l’accès, de l’ achèvement ou de la qualité de l’éducation, la privation de l’accès aux services de santé, et la privation d’opportunités d’emploi adéquates, qui sont toutes dues aux déséquilibres économiques associés à la mondialisation, à la technologie et aux changements démographiques à travers le monde.

Il a également expliqué que le succès dans l’établissement de la justice au niveau des institutions éducatives est la voie vers le succès de la justice dans d’autres domaines, étant donné que l’éducation est le berceau de la socialisation. Il a également appelé à la nécessité d’éliminer la discrimination basée sur les différences sociales dans l’éducation, d’accorder la plus grande importance à l’éducation des filles afin de leur permettre de contribuer favorablement à la vie, et de planifier l’avenir de manière solide et prospective, eu égard au lien étroit entre l’éducation et les métiers de demain et les besoins attendus du marché du travail. Il est également nécessaire de promouvoir la qualité de l’éducation, qui constitue un concept essentiel associé à ce que l’avenir exige en termes de réalisation de la justice numérique, à travers l’utilisation des applications de l’IA et la numérisation des transactions qui sont désormais indispensables pour la vie, d’où la nécessité de diffuser les sciences de la numérisation, d’une manière qui garantisse l’égalité dans leur acquisition et leur traitement, a-t-il ajouté.

Le Directeur général de l’ICESCO a également salué les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour parvenir à la justice sociale, comme en témoigne le rapport sur le nouveau modèle de développement, qui a été élaboré sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, en vue de parvenir à la justice sociale et de construire un Maroc de l’égalité des chances. Il s’est également félicité de l’expérience réussie du Maroc et de certains États membres de l’ICESCO dans la lutte contre les répercussions sociales de la pandémie de COVID-19.

De même, Dr AlMalik a réaffirmé que dans le cadre de sa nouvelle vision et de ses orientations stratégiques, l’ICESCO prône les valeurs de justice sociale, notamment dans l’éducation, sur la base de son initiative fondatrice « Les sociétés que nous voulons » qui met en place un système régissant les relations sociétales sans discrimination ni injustice, en vue de restaurer la société de tolérance qui a caractérisé les périodes les plus prospères de la civilisation islamique.

À la fin de son discours, il a adressé l’invitation aux participants au Forum pour visiter l’Exposition internationale et le Musée de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, qui se trouve actuellement au siège de l’ICESCO.