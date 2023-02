Ministère de la Défense : les positions de l’armée azerbaïdjanaise subissent des tirs

Bakou, 22 février, AZERTAC

Les positions de l’armée azerbaïdjanaise ont été, du 21 février 20h45 au 22 février 01h20, la cible de tirs à 15 reprises, a rapporté dans un communiqué le ministère de la Défense.

Les unités des forces armées arméniennes ont tiré par intermittence, avec des fusils de précision et d’autres armes de divers calibres, depuis leurs positions situées en direction du village de Tchinarly de la région de Tovouzgala et du village de Bireli de la région de Vedi sur les positions de l’armée azerbaïdjanaise stationnées en direction du village d’Aghdam de la région de Tovouz et du district de Sederek de la République autonome du Nakhtchivan.

En outre, les membres d’un groupe armé arménien illégal présent sur le territoire azerbaïdjanais, où les soldats russes de maintien de la paix sont temporairement déployés, ont soumis au feu les positions de l’armée azerbaïdjanaise situées en direction du village de Tezekend de la région de Kelbédjer, de la ville de Choucha et de la région de Khodjavend.

Les unités de l’armée azerbaïdjanaise ont pris des mesures de rétorsion adéquates.