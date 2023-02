Séismes en Türkiye : 6 morts et 562 blessés après une nouvelle réplique à Hatay

Bakou, 22 février, AZERTAC

Six personnes ont perdu la vie et 562 autres ont été blessées, dont 18 se trouvent dans un état critique, à la suite d'une nouvelle réplique qui a frappé, lundi soir, la province de Hatay (sud), a fait savoir, mardi, le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu.

C’est ce qui ressort des déclarations de Soylu depuis le Centre de coordination de la Direction turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgence (AFAD) dans la province sinistrée de Hatay, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Le ministre turc de l’Intérieur a indiqué que le travail pour évaluer l'étendue des dégâts et répertorier les pertes se poursuivait toujours.

Soylu a appelé les citoyens de la province de Hatay à rester à l'écart des immeubles, notamment ceux qui ont été gravement endommagés, par précaution.

Il a noté que le risque de tremblement de terre et de réplique est toujours réel dans la région.

Un nouveau séisme de magnitude 6,4 a frappé lundi le district de Defne dans la province turque de Hatay.

Le nouveau tremblement de terre qui a secoué Hatay intervient deux semaines après un double séisme meurtrier qui a endeuillé la Türkiye.

Au moins 42 310 personnes ont perdu la vie dans les deux violents tremblements de terre qui ont secoué le sud de la Türkiye le 6 février courant, selon le dernier bilan officiel de la catastrophe naturelle.

Les séismes de magnitude 7,7 et 7,6, dont l'épicentre était situé dans la province de Kahramanmaras, ont affecté plus de 13 millions de personnes dans 11 provinces, dont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.