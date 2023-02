L’Allemagne expulse deux diplomates iraniens

Bakou, 22 février, AZERTAC

L’Allemagne a déclaré, mercredi, deux diplomates iraniens « persona non grata » après la condamnation à mort du dissident irano-allemand Jamshid Sharmahd.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a critiqué la décision de la justice iranienne, soulignant que « le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Berlin a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères, pour l'informer que nous condamnions cette décision ».

« Nous avons informé le chargé d'affaires de l'ambassade d’Iran à Berlin que nous n'acceptions pas la violation des droits d'un ressortissant allemand », a ajouté Baerbock dans un communiqué.

Et la cheffe de la diplomatie allemande de poursuivre : « le gouvernement allemand a déclaré deux diplomates iraniens « persona non grata », et exigé qu’ils quittent le pays dans les plus brefs délais ».

Annalena Baerbock a, également, exhorté les autorités iraniennes à annuler la condamnation à mort de Sharmahd et à lui accorder un procès équitable.

Mardi, la justice iranienne a prononcé la peine de mort contre Sharmahd, arrêté en août 2020, pour son implication dans un attentat terroriste visant une mosquée en 2008.

Pour rappel, Sharmahd, 67 ans, a comparu devant un tribunal de la capitale, Téhéran, en février 2022, pour avoir participé à une attaque contre une mosquée à Chiraz, dans le sud de l'Iran, qui avait fait 14 morts en avril 2008.