Le président Ilham Aliyev présente ses condoléances à son homologue tadjik

Bakou, 22 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de condoléances à son homologue tadjik Emomali Rahmon pour les lourdes pertes causées par les avalanches survenues dans la Province autonome du Haut-Badakhchan.

« Nous avons été très attristés par la nouvelle des lourdes pertes causées par les avalanches qui ont frappé la province autonome du Haut-Badakhchan.

En mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je vous présente mes sincères condoléances, ainsi qu’aux familles et aux proches des personnes décédées et à l’ensemble du peuple tadjik, et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans le message du chef de l'État azerbaïdjanais.