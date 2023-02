Le président Ilham Aliyev : Il existe de nombreuses opportunités pour étendre la coopération azerbaïdjano-jordanienne

Bakou, 22 février, AZERTAC

« Les relations traditionnelles d’amitié et de coopération qui unissent nos pays et nos peuples sont importantes pour nous. Il est encourageant de constater que nos relations bilatérales se sont renforcées et que notre coopération dans divers domaines d’intérêt mutuel s’est développée de manière dynamique et cohérente au cours des 30 dernières années », a écrit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé à Sa Majesté le roi Abdallah II ibn al-Hussein du Royaume hachémite de Jordanie.

« Aujourd’hui, il existe de nombreuses opportunités pour étendre notre coopération dans divers domaines. Je crois qu’en utilisant efficacement ces opportunités et grâce à nos efforts conjoints, nous contribuerons à développer encore davantage nos relations et à la prospérité de nos peuples », lit-on dans le message.