Bakou, 22 février, AZERTAC

Toutes les actions de l'Arménie depuis le jour de la signature de l'acte de capitulation visent à montrer l'Azerbaïdjan comme prétendument incapable de négocier, agressif, disent-ils, il est nécessaire d'exercer une pression politique sur Bakou. Erevan procède de la philosophie de l'inconciliable avec le statu quo qui s'est développé après la Seconde Guerre du Karabagh, a déclaré le général Yücel Karauz, ancien attaché militaire de la Türkiye en Azerbaïdjan.

« Erevan a désespérément besoin du patronage de quelqu'un, que ce soit la Russie, l'Europe ou les États-Unis, et essaie de les utiliser dans son propre intérêt, bien que les « danses politiques » de l'Arménie avec de si grands pays soient tout simplement impossibles. Ce pays est déjà au bord de l'effondrement d'un point de vue économique et militaire. Pendant la deuxième guerre du Karabagh, 60 à 65% de ses forces armées ont été paralysées et détruites. Si l'Arménie continue à suivre une position destructrice et à flirter avec l'Occident, ce pays, noyé dans ses propres problèmes internes, signera son propre verdict. En cas de nouvelle aggravation, elle ne s'en remettra pas », a indiqué Yücel Karauz.

Dans le même temps, le général turc estime qu'il y a toujours la possibilité d'un nouveau cycle de tension sérieux.

« La nouvelle d'aujourd'hui sur le bombardement des positions azerbaïdjanaises à la frontière, malgré la présence de la mission de l'UE, en témoigne une fois de plus. Naturellement, l'Azerbaïdjan n'a pas l'intention de contempler en silence ce qui se passe, d'autant plus que l'accord de cessez-le-feu est un document temporaire. En attendant qu'un traité de paix vienne le remplacer, Erevan ne devrait pas mettre à l'épreuve la patience de Bakou, qui, comme toute patience, n'est pas illimitée », a-t-il souligné.

Evoquant la présence de gendarmes français et de policiers allemands dans le cadre de la mission « civile » de l'UE envoyée en Arménie, l'ancien attaché militaire turc en Azerbaïdjan a dit qu’il s’agissait d'une tentative de présenter l'injustice comme une situation normale.

Yücel Karauz a dit: « L'envoi actuel d'une mission européenne dans la région sous prétexte de l'absence de paix entre Bakou et Erevan et de la poursuite de la situation de conflit, ainsi que le fait que l'Europe protège et caresse la tête de « l'enfant capricieux » en le visage de l'Arménie (rappelez-vous la déclaration du président français Emmanuel Macron lors de la conférence de Munich sur la sécurité selon laquelle il « continuerait de soutenir l'Arménie et d'agir »), sont, à mon avis, une tentative de présenter l'injustice et l'anarchie comme une situation normale. L'inclusion de gendarmes français et de policiers allemands dans la mission, contrairement à l'approche sobre de la Grande-Bretagne, n'est rien de plus qu'un mauvais service. »