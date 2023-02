Un accord de coopération dans la promotion du dialogue civilisationnel signé entre l’ICESCO et l’EDARA

Bakou, 22 février, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Académie européenne de Développement et de Recherche (EDARA) ont signé un accord de coopération en matière de publication et de soutien aux recherches scientifiques dans les domaines sociaux, politiques et économiques, de promotion de l’échange d’expertise dans les domaines du dialogue civilisationnel, de la coexistence, de l’édification de la paix et du développement, ainsi que d’organisation de colloques, de conférences et d’ateliers communs, selon le site Internet de l’ICESCO.

L’accord a été signé mardi 21 février 2023 à distance par l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman, Chef du Centre du Dialogue civilisationnel de l’ICESCO, et Dr Brahim Laytouss, Directeur général de l’EDARA, en présence de Dr Hicham Bachiri, responsable des relations extérieures à l’Académie.

À l’issue de la signature, l’Ambassadeur Khalid Fathalrahman s’est félicité des efforts de l’Académie en matière de promotion du dialogue civilisationnel, de la coexistence, de l’édification de la paix et du développement, et a souligné que l’accord ouvrira de nouvelles perspectives de coopération entre l’ICESCO et l’EDARA.

De son côté, Dr Brahim Laytouss a salué les programmes et les initiatives mis en œuvre par l’Organisation dans ses domaines de compétence, notamment ceux relatifs au dialogue civilisationnel et au renforcement des capacités des jeunes en matière de paix et de sécurité. Il a également souligné la volonté de l’Académie de coopérer de manière constructive avec l’ICESCO pour établir la paix mondiale.

À la fin, il a été convenu d’organiser conjointement en mars 2023 le Forum de Bruxelles : le sacré entre les valeurs éthiques et la liberté d’expression en Europe.