Türkiye : 43 556 décès causés par les violents séismes

Bakou, 23 février, AZERTAC

Le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a partagé le dernier bilan des victimes des séismes de Kahramanmaras qui s’élève désormais à 43 556 décès, indique l’Agence Anadolu.

Soylu s’est exprimé en direct vendredi sur la chaine de télévision TRT Haber, donnant les derniers détails sur le déroulement des travaux de recherche et sauvetage sur le terrain.

Il a tout d'abord partagé le dernier bilan concernant les victimes des tremblements de terre qui s'aggrave un peu plus chaque heure.

« Jusqu'à maintenant, on dénombre 43 556 décès » a-t-il indiqué.

Il a assuré que le recensement des bâtiments abimés était terminé à près de 80% et que près de 750 mille logements et commerces sont impactés.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l’échelle de Richter, a secoué la Türkiye et la Syrie, lundi 6 février à l’aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6. Les secousses ont causé d'énormes pertes humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.