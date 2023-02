L’ICESCO et l’OMS examinent les moyens de renforcer leur coopération

Bakou, 23 février, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a reçu Dr Maryam Bigdeli, représentante de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Royaume du Maroc, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions, selon le site web de l’IICESCO.

Lors de cette réunion, qui a eu lieu ce mercredi 22 février 2023 au siège de l’ICESCO à Rabat, Dr AlMalik a passé en revue les efforts de l’Organisation pour assister les États membres en matière de santé, en particulier lors de la pandémie de COVID-19, à travers la mise en œuvre de nombreux programmes et projets et la tenue de caravanes médicales et socioéducatives visant à promouvoir la santé publique et psychologique. Il a souligné que l’ICESCO œuvre à l’élaboration de programmes et d’activités axés sur l’égalité dans les services de santé en se basant sur les technologies modernes.

Il a ajouté que l’ICESCO veille au lancement de programmes pour la création de fédérations de santé, de réseaux scientifiques et de groupes de sensibilisation communautaire, et qu’elle a récemment inauguré la « Fédération de l’ICESCO pour la santé », qui vise à renforcer la coopération entre l’Organisation et ses États membres dans la mise en œuvre de programmes et projets à même de développer les systèmes sanitaires, et ce, en investissant dans la technologie moderne, l’innovation et le renforcement des capacités des agents de santé.

Pour sa part, Dr Bigdeli a salué les efforts que l’ICESCO déploie dans le domaine de la santé au service de ses États membres, et souligné que l’OMS veille à renforcer la coopération avec les organisations internationales actives telles que l’ICESCO, qui ont un impact direct sur les communautés, afin de développer des programmes sanitaires conjoints et d’améliorer les services de santé.

La réunion a porté sur l’examen des projets et programmes proposés pour la coopération entre les deux organisations dans des domaines d’intérêt commun. Il a été convenu d’accélérer la coopération au cours de la période à venir, en vue d’atteindre les objectifs communs et d’apporter des changements positifs dans les domaines de la santé et de l’humanitaire dans les pays du monde islamique.

Cette réunion s’est déroulée en présence de Mme Amira El Fadil, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale de l’ICESCO, et de Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des Sciences sociales et humaines.