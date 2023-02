Le président Ilham Aliyev présente ses félicitations à l’empereur Naruhito

Bakou, 23 février, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations à l’empereur du Japon Naruhito à l’occasion de son anniversaire.

« A l’occasion de la Fête nationale du Japon, anniversaire de l’Empereur, j’ai le plaisir de vous transmettre, en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à Vous et à l’ensemble de votre peuple », a déclaré le chef de l’État dans son message.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a souhaité à l’empereur Naruhito bonne santé, bonheur, plein succès dans ses entreprises, ainsi que paix et prospérité éternelles au peuple japonais ami.

Il est à noter que l’empereur Naruhito fête ses 63 ans. Il est monté sur le trône le 1er mai 2019.