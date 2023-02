Eric Gozlan : Macron devrait entendre les arguments du président azerbaïdjanais

Bakou, 23 février, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a eu une rencontre conjointe avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Munich. Il est dommage que l'Europe n'ait pas été représentée à cette rencontre. Cela indique que la page historique a déjà été tournée, a déclaré à l'AZERTAC, le conseiller de Gouvernements Eric Gozlan, directeur de l’International Coucil for Diplomacy and Dialogue.

Le conseiller a indiqué : « Emmanuel Macron et certains députés pensent que le président Ilham Aliyev déteste la France. Pour connaître la position du président Ilham Aliyev, il suffit de suivre son point de vue sur la République française et le président Emmanuel Macron dans les médias locaux. Le président azerbaïdjanais évoque les rencontres avec les présidents français Jacques Chirac et François Hollande, ainsi que les relations entre les deux pays. Je pense que la France devrait avoir des discussions avec l'Azerbaïdjan et reconsidérer les relations bilatérales. »

Déclarant que Macron a commis de nombreuses erreurs, Eric Gozlan a ajouté : « Macron discute au téléphone avec le Premier ministre arménien, puis tient une conférence de presse et appelle ensuite le président azerbaïdjanais. Ce n'est pas une forme correcte de discussion. Premièrement, les deux parties doivent être entendues, puis c'est à chacun de soutenir qui. Emmanuel Macron, ainsi que les politiciens français, devraient écouter l'Azerbaïdjan et entendre ses arguments. Macron devrait également prendre connaissance des arguments du président azerbaïdjanais par l'intermédiaire de l'ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris. »