Grèce : un bateau transportant des migrants coule au large de l’île de Samos

Bakou, 23 février, AZERTAC

Un bateau transportant des réfugiés et des migrants a coulé en mer Egée au large de l'île grecque de Samos et une opération de sauvetage est en cours, a annoncé jeudi la Garde côtière hellénique.

Certaines des 18 personnes qui ont été secourues ont déclaré qu'il y avait 22 personnes à bord, dont quatre ont sombré dans les eaux, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Ce drame s'est produit au moment même où une conférence européenne sur la gestion des frontières se tient à Athènes, en présence de ministres et de ministres adjoints des Etats membres de l'UE et de pays de l'Espace économique européen, de commissaires européens et de chefs d'agences européennes telles que Frontex et Europol. Ils discutent des défis actuels et futurs en matière de gestion des frontières de l'UE, a rapporté l'agence grecque AMNA.

La Grèce est l'un des pays en première ligne face à l'afflux de réfugiés et de migrants depuis 2015. (Xinhua)