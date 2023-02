La conclusion des travaux de la vingt-cinquième session de l'Académie Internationale du Fiqh Islamique

Bakou, 24 février, AZERTAC

La vingt-cinquième session de l'Académie Internationale du Fiqh Islamique a conclu ses travaux jeudi soir (23 février 2023) dans la ville de Djeddah, après 4 jours de délibérations scientifiques pour discuter des développements et enjeux jurisprudentiels et rendre les décisions de la charia à cet égard, selon le site de l’Union des agences de presse de l’OCI.

Lors de la cérémonie de clôture de la session, qui s'est tenue en présence de Son Excellence le Président de l'Académie, Cheikh Saleh bin Abdullah bin Humaid, et de Son Excellence le Secrétaire général de l'Académie, Dr Qutub Mustafa Sano, Son Excellence le représentant saoudien auprès de l'Organisation de la coopération islamique, le Dr Saleh bin Hamad Al-Suhaibani, a affirmé la continuation du Royaume d'Arabie saoudite, Sous la direction du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et de son Prince héritier, le Prince Muhammad bin Salman, pour apporter toutes les formes de soutien aux efforts bénis du complexe.

Al-Suhaibani a souligné que ce généreux soutien du gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite au conseil découle du souci du Royaume de respecter la parole de la nation, d'unir les rangs et d'intégrer les efforts des universitaires et des juristes d'une manière qui profite à l'islam et aux musulmans dans diverses parties du monde.

Il a ajouté : Ce soutien vient également du sens du Royaume de l'importance du complexe et des énormes charges qu'il porte et du grand service qu'il représente pour les musulmans de toutes les régions du monde afin de rationaliser leurs approches intellectuelles, scientifiques et jurisprudentielles et d'apporter les rapprocher dans ce domaine.

Le délégué saoudien a exprimé son espoir que les résultats de cette session, tenue dans des circonstances régionales et internationales difficiles, incarneraient la capacité de la glorieuse charia à trouver des solutions et à résoudre tous les problèmes, calamités et problèmes émergents de l'époque avec une vision jurisprudentielle brillante et des moyens créatifs basés sur la modération et la modération afin de réaliser les intérêts du peuple et de servir la sécurité et la stabilité. Dans tous les pays islamiques, conformément aux objectifs de la loi islamique tolérante, et parvenir à l'intégration des connaissances entre les différents érudits musulmans et leurs juristes à cet égard.

Il a souligné que les espoirs reposent sur les universitaires pour présenter la loi islamique tolérante d'une manière qui la débarrassera des impuretés que certains groupes extrémistes y ont attachées, mettra en évidence ses avantages et ses précieuses valeurs, et montrera sa capacité unique à résoudre les problèmes contemporains et pour atteindre le bonheur humain et le bonheur dans l'au-delà, et pour affronter les nouvelles méthodes d'athéisme et de déviation qui ont commencé à envahir.Certains jeunes du pays réfléchissent à la manière de coopérer avec la révolution technique moderne.

A son tour, Son Excellence le Secrétaire Général de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture, Dr. Youssef Khalawi, a souligné que les défis auxquels est confrontée l'Académie Internationale Islamique du Fiqh sont de grands défis et qu'il est de notre responsabilité de nous unir pour les relever.

Le rapporteur du cours, Cheikh Dr. Thaqil bin Sayer Zaid Al-Shammari, a passé en revue les sujets abordés lors de la session et les décisions de la charia émises par celle-ci.

Il a expliqué que la session a rendu une décision concernant l'énoncé de la décision sur l'éducation, dans ses parties religieuses et mondaines, pour les deux sexes dans l'islam, une décision concernant l'impact de la pandémie de Corona sur les dispositions des actes de culte, la famille, et crimes, et une décision concernant l'impact de la pandémie de Corona sur les dispositions des transactions, des contrats et des obligations financières, et une décision concernant la sédition de la lecture dans la prière dans une langue autre que l'arabe, et une décision concernant la déclaration du statuant sur la prière derrière le téléphone, la radio et la télévision, et une décision concernant les dispositions et les contrôles des médias sociaux, et autres.

Il a noté que la session avait reporté la publication des décisions sur d'autres questions.

Après cela, le Secrétaire Général de l'Académie Internationale du Fiqh Islamique, Son Excellence Dr. Qutub Mustafa Sano, a lu deux déclarations du Conseil de l'Académie.

Dans la première déclaration, le Conseil a exprimé sa pleine solidarité avec les peuples de la Turquie et de la Syrie après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé les deux pays, appelant la nation islamique et la communauté humaine à leur apporter des secours et à fournir l'assistance dont ils ont besoin par autorités officielles et fiables.

Dans la deuxième déclaration, le Conseil a dénoncé l'incinération d'exemplaires du Saint Coran dans un certain nombre de pays, soulignant sa condamnation dans les termes les plus fermes de l'incinération d'exemplaires du Livre de Dieu par un certain nombre d'extrémistes en Suède, au Danemark et d'autres pays comme l'expression de leur haine profonde contre une religion qui professe environ deux milliards de personnes dans le monde, et la confirmation de la maladie croissante de l'islamophobie dans la pensée et le comportement.

Le Conseil a réaffirmé que de tels comportements imprudents et irresponsables et des actions de la foule n'ont pas et ne porteront pas atteinte au caractère sacré du Saint Coran.

Le Conseil a affirmé que ces actions de foule ne changeront pas la position du Noble Coran dans le cœur des musulmans, mais augmenteront plutôt sa force, son amour et sa consolidation, appelant les États, les institutions et les organisations internationales à renforcer la coopération et la coordination afin de de faire face aux comportements irresponsables qui ne respectent pas le caractère sacré et les symboles religieux, et de travailler ensemble pour publier des résolutions internationales criminalisant de tels actes Comportements odieux sous prétexte de liberté d'expression et autres.

Le Conseil a également appelé les pays et les organisations islamiques à intenter des poursuites devant les tribunaux compétents contre quiconque se suppliant de commettre de tels crimes contre l'islam, son prophète et ses symboles.

Le Secrétaire général de l'Académie a lu deux télégrammes de remerciements et d'appréciation du Conseil de l'Académie islamique du Fiqh au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et au Prince héritier et Premier Ministre d'Arabie saoudite, Son Roi Altesse le Prince Mohammad bin Salman, pour leur soutien illimité à la conférence de la vingt-cinquième session de l'Académie du Fiqh, et leur soutien continu à l'Académie, en plus d'héberger le siège de son Secrétariat général dans la ville de Djeddah.

Les deux télégrammes comprenaient une mention élogieuse du Conseil du Conseil et de ses érudits pour le grand intérêt que le Serviteur des Deux Saintes Mosquées et son sage gouvernement portent aux affaires islamiques, à la défense des problèmes de la nation, au service honorable des Deux Saintes Mosquées Les mosquées et les lieux saints, et le grand soin des pèlerins de la Maison Sacrée de Dieu.

Ils ont également salué la renaissance globale à laquelle le Royaume d'Arabie saoudite est témoin sous la direction avisée du Serviteur des deux saintes mosquées, qui a élevé le Royaume au rang des pays développés.

Et le Secrétaire général a lu un télégramme de remerciements et d'appréciation du Conseil du Conseil au Prince Khaled Al-Faisal, Conseiller du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Gouverneur de la région de Makkah Al-Mukarramah, pour son parrainage de la vingt- cinquième session du Conseil du Conseil, et suppléant le Gouverneur de Djeddah, Son Altesse le Prince Saud bin Abdullah bin Jalawi, pour lancer ses travaux.

Pour sa part, Son Excellence le Président de l'Académie, Cheikh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, a confirmé dans son discours que la vingt-cinquième session s'est terminée avec de bons résultats selon la voie scientifique et la considération jurisprudentielle, qui est une considération et une jurisprudence basée sur une base solide de recherche scientifique et sérieuse et sur le souci de permettre aux musulmans de faire face aux problèmes émergents. En fournissant des solutions appropriées qui bénéficient de la loi islamique et répondent aux besoins de l'époque par une diligence franche et authentique.

Il a souligné que la charia islamique a répondu aux besoins des gens à tout moment et en tout lieu en raison de ses principes et règles flexibles et visant à atteindre les intérêts et à conjurer le mal, qui sont tirés des textes de la charia du Livre et de la Sunnah.

Cheikh Saleh a affirmé que la charia islamique est encore et restera dans toute sa vitalité et sa richesse, et qu'elle est capable de rendre l'humanité heureuse chaque fois qu'elle est mise en pratique.

Et il a souligné qu'il est devenu nécessaire pour les savants de se réunir aux portes des trésors de la jurisprudence islamique et de ses trésors à travers cette académie, et de travailler avec ardeur pour servir les fils de la nation islamique et servir l'humanité dans son ensemble en extraire des enquêtes jurisprudentielles qui traitent la vie des gens, abordent leurs problèmes et les présentent sous des vêtements renouvelés selon les méthodes utilisées dans les études Scientifique sans fanatisme dans l'opinion ou la victoire d'une doctrine avec la pondération des opinions valables pour les nécessités de l'âge et les exigences de la vie selon les principes juridiques et ses règles établies en matière de preuve et d'inférence.

Il a souligné que l'importance de la jurisprudence islamique dans nos sociétés islamiques est évidente en ce qu'elle traite directement de la vie de l'individu, de la famille et de la société et traite des relations avec les sociétés non islamiques.

La vingt-cinquième session de l'Académie s'est tenue à Djeddah sur une période de quatre jours au cours de la période du 20 au 23 février, avec la participation de plus de 200 universitaires parmi les principaux universitaires du pays des États membres de l'Organisation de la coopération islamique au niveau de 57 pays ; Il s'agit de discuter de 160 recherches scientifiques sur divers sujets.

Il convient de noter que l'Académie internationale du Fiqh islamique est un organisme scientifique mondial qui émane de l'OCI.

Les membres de l'académie sont des juristes, des universitaires, des penseurs et des experts dans divers domaines des connaissances jurisprudentielles, culturelles, éducatives, scientifiques, économiques, sociales, naturelles et appliquées de différentes parties du monde islamique.