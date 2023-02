Le président de la République reçoit le président du Groupe de la Banque islamique de développement MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 26 février, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, dimanche 26 février, le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad Sulaiman al Jasser.

Muhammad Sulaiman al Jasser a exprimé sa gratitude pour l’avoir reçu et s’est dit profondément impressionné par les processus de développement qu’il avait observés dans la capitale Bakou.

Le président Ilham Aliyev a souligné la coopération très réussie et fructueuse entre l’Azerbaïdjan et la Banque islamique de développement et a dit qu’il l’appréciait beaucoup. Exprimant sa gratitude pour le soutien de la banque aux projets mis en œuvre par l’Azerbaïdjan, le chef de l’Etat a mis en valeur la nécessité de déterminer le futur format de coopération en termes de processus de développement au niveau régional, ainsi que de « l’Azerbaïdjan 2030 : Priorités nationales pour le développement socio-économique », déjà lancé dans le pays.

Muhammad Sulaiman al Jasser a souligné que la Banque islamique de développement était fière de l’adhésion de l’Azerbaïdjan à cette organisation, notant que le pays était toujours un participant actif et apportait une grande contribution aux activités de cette institution. Affirmant que la coopération bilatérale avait une histoire réussie, Muhammad Sulaiman al Jasser a évoqué l’importance des projets conjoints en termes de développement de l’économie en Azerbaïdjan, y compris les infrastructures, ajoutant qu’il y avait un grand potentiel pour l’expansion de la coopération.

Muhammad Sulaiman al Jasser a déclaré que la banque était également intéressée par de futurs projets dans le cadre de « l’Azerbaïdjan 2030 : Priorités nationales pour le développement socio-économique », ajoutant qu'il était possible d'établir une coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement à l'avenir. Il a déclaré que l'expérience réussie que l'Azerbaïdjan avait acquise dans divers domaines, y compris le domaine du « gouvernement électronique », pourrait être appliquée par la banque dans d'autres pays.

Exprimant sa gratitude pour ces paroles agréables, le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que cette coopération se poursuivrait avec succès face aux nouveaux défis mondiaux. Evoquant une fois de plus « l’Azerbaïdjan 2030 : Priorités nationales pour le développement socio-économique », le chef de l’Etat a souligné que les projets de reconstruction au Karabagh et au Zenguézour oriental étaient l’une des principales priorités pour l’Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a souligné que le corridor de transport Est-Ouest, la transformation numérique et les domaines des énergies renouvelables occupaient également une place importante dans le développement économique de l’Azerbaïdjan, notant qu’un grand nombre de partenaires et d’investisseurs étaient déjà impliqués et seraient impliqués dans les projets mis en œuvre dans ces zones. Le chef de l’Etat a déclaré que la situation géographique réussie de l’Azerbaïdjan, son climat des affaires favorable et son riche potentiel économique constituaient une bonne base pour la coopération et le développement futurs.