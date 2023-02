Le président azerbaïdjanais : Les projets de reconstruction au Karabagh et au Zenguézour oriental figurent parmi les principales priorités

Bakou, 27 février, AZERTAC

« Les projets de reconstruction au Karabagh et au Zenguézour oriental figurent parmi les principales priorités pour l’Azerbaïdjan », a fait savoir le président de la République Ilham Aliyev lors de son entretien avec le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad Sulaiman al Jasser.

Le président de la République a souligné que le corridor de transport Est-Ouest, la transformation numérique et les domaines des énergies renouvelables occupaient également une place importante dans le développement économique de l’Azerbaïdjan, notant qu’un grand nombre de partenaires et d’investisseurs étaient déjà impliqués et seraient impliqués dans les projets mis en œuvre dans ces domaines. Le chef de l’Etat a déclaré que la situation géographique réussie de l’Azerbaïdjan, son climat des affaires favorable et son riche potentiel économique constituaient une bonne base pour la coopération et le développement futurs.