Le président azerbaïdjanais : L’année dernière a été marquée par un grand dynamisme des relations azerbaïdjano-russe

Bakou, 27 février, AZERTAC

« L’année dernière a été marquée par un grand dynamisme des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec le ministre russe Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

« Il y a eu plusieurs réunions au niveau des chefs d’Etat. Vous avez visité l'Azerbaïdjan et votre homologue s’est rendu en Russie. Il y a eu des visites mutuelles des chefs de gouvernement et des parlements de nos pays, ainsi que des visites des autres hauts responsables. Cela montre que nos relations se développent pleinement, que des questions très importantes sont traitées et je pense que nous avons bien démarré cette année. Votre visite en Azerbaïdjan au début de l’année donnera à la fois une impulsion particulière à notre interaction cette année », a souligné le président de la République.