Le président Aliyev : J’espère que 2023 sera une année de progrès dans la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 28 février, AZERTAC

« J’espère que 2023 sera une année de progrès dans la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Du moins nous l’espérons », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en recevant en audience le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Je pense que la Russie, en tant qu’amie, alliée et voisine, a un rôle particulier à jouer pour aider à réguler les relations interétatiques entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. L’année dernière, des efforts importants ont été déployés dans ce sens, des documents définissant la nature conceptuelle du futur traité de paix, à savoir la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des deux pays, ont été adoptés », a précisé le chef de l’Etat.