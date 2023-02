Ilham Aliyev : Nous sommes déterminés à faire un travail constructif afin de tourner la page de l’hostilité

Bakou, 28 février, AZERTAC

Les documents adoptés à Prague et à Sotchi en octobre dernier ont jeté les bases qui peuvent être utilisées pour parvenir à un traité de paix, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le chef de l’Etat a dit : « En tout cas, nous sommes déterminés à faire un travail positif et constructif avec la partie arménienne et la Russie, notre amie et voisine, afin de tourner prochainement la page de cette hostilité et de ramener la paix dans le Caucase du Sud ».

Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que les résultats de la visite seraient positifs, comme d’habitude.