Sergueï Lavrov: Les échanges commerciaux entre nos pays atteint des niveaux record, et ce n’est pas la limite

Bakou, 28 février, AZERTAC

« Les échanges commerciaux, qui constituent un indicateur de notre coopération économique, atteint eux aussi des niveaux records, et ce n'est pas la limite. Car vous avez discuté avec le président Poutine de l’élaboration de plusieurs mégaprojets qui seront non seulement bilatéraux, mais aussi régionaux et même mondiaux », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Beaucoup de vos partenaires et de nos partenaires sont intéressés par ces projets. Cela montre à quel point l’interaction avec la participation, en tant que leaders, de la Russie et de l’Azerbaïdjan dans cette région est prometteuse », a souligné Sergueï Lavrov.