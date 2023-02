Le chef de la diplomatie russe : Nous célébrerons le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev

Bakou, 28 février, AZERTAC

« Nous avons pas mal de jours importants. L’année dernière, nous avons célébré le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, cette année, nous avons célébré le premier anniversaire de la Déclaration sur l’interaction d’alliance. Au printemps, nous célébrerons le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev », a dit le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de son entretien avec le président Ilham Aliyev.

Le chef de la diplomatie russe a ajouté : « Nous prévoyons une série d’événements avec nos amis azerbaïdjanais. Je suis convaincu que ces événements démontreront l’intérêt mutuel de nos concitoyens les uns pour les autres, pour notre histoire et pour les pages de notre histoire commune qui se sont poursuivies jusqu’à ce jour et nous ont aidés à maintenir des liens amicaux, familiaux et de parenté entre nos pays ».