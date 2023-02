Sergueï Lavrov : La sécurité régionale reste un sujet d’actualité dans nos relations

Bakou, 28 février, AZERTAC

« La sécurité régionale reste un sujet d’actualité dans nos relations bilatérales et multilatérales », a affirmé le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, lors de sa rencontre avec le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

« Beaucoup de nos confrères internationaux, y compris ceux qui sont situés loin de cette région, manifestent un grand intérêt pour permettre un progrès dans la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Comme l’a dit à plusieurs reprises le président Poutine, nous nous félicitons de tous les efforts visant à stabiliser la situation et à créer les conditions permettant à tous les pays situés dans cette région d'avoir la possibilité de coopérer dans l'intérêt de leurs pays et de leurs peuples sur la base du respect mutuel et des avantages mutuels », a ajouté Sergueï Lavrov.