Un forum sur l’équilibre entre les genres se tient en Arabie saoudite

Bakou, 28 février, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part au Forum intitulé « Équilibre entre les genres : indicateurs internationaux, pratiques clés et enseignements tirés pour un environnement de travail équilibré », tenu par l’Institut d’Administration publique du Royaume d’Arabie saoudite en coopération avec le Groupe de la Banque mondiale, dans le but d’échanger des expériences et des connaissances et de tirer des enseignements en matière de politiques de qualification des femmes, avec la participation de nombre d’experts, de spécialistes, d’organisations et d’organismes régionaux et internationaux, selon le site internet de l’ICESCO.

L’ICESCO a été représentée audit Forum, dont les travaux ont été clôturés mardi 28 février 2023, par Mme Ramata Almamy Mbaye, cheffe du Secteur des Sciences sociales et humaines, et Mme Rime Jirari, cheffe du Département des Organisations et des Organismes au Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale.

Dans son intervention, Mme Ramata Almamy-Mbaye a salué les efforts du Royaume d’Arabie saoudite en matière d’équilibre entre les genres. Elle a également passé en revue les principaux programmes et projets mis en œuvre par l’ICESCO aux fins de promotion de l’équilibre entre les genres, de lutte contre la discrimination fondée sur le genre et de renforcement des capacités des femmes, en affirmant que l’Organisation offre un cadre qui favorise l’accès des femmes aux postes de direction.

Pour sa part, Mme Rime Jirari a souligné la nécessité d’établir un dialogue fructueux entre les décideurs, les parties prenantes et les experts dans une approche participative afin de répondre aux besoins des pays et des sociétés, en soulignant la volonté de l’ICESCO de coopérer avec ses États membres en matière de promotion de l’équilibre entre les genres, de renforcement des capacités et de dialogue par l’organisation d’ateliers et de session de formation et l’encouragement de la recherche scientifique.

En marge du Forum, la délégation de l’ICESCO a tenu une réunion avec la Commission nationale saoudienne pour l’éducation, la culture et les sciences dans le but de donner suite aux propositions relatives aux programmes de développement des jeunes et des femmes.