Le président Ilham Aliyev reçoit le directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations  MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 1er mars, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 1er mars le directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Antonio Vitorino.

Le directeur général de l’OIM, António Vitorino, a remercié de l’invitation à assister au sommet du Groupe de contacts du Mouvement des non-alignés sur la lutte contre le Covid-19, notant que ce sommet constituait une bonne occasion pour mener des discussions sur les questions actuelles figurant à l’ordre du jour international.

Soulignant que l’Azerbaïdjan et l’OIM jouissaient de relations très étroites, le chef de l’État a exprimé sa gratitude à António Vitorino de prendre part au sommet du Groupe de contacts du Mouvement des non-alignés sur la lutte contre le Covid-19 à se tenir à Bakou. Le président Ilham Aliyev a déclaré que lors de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés, son pays a présenté un certain nombre d’initiatives en matière d’institutionnalisation du mouvement.

Exprimant sa gratitude pour la coopération fructueuse entre l’OIM et l’Azerbaïdjan, António Vitorino a souligné l’importance du 1er Programme d’État sur le Grand retour dans les territoires libérés de l’Azerbaïdjan. Il a ajouté que l’OIM pouvait soutenir ce processus en fonction de son expérience. Il a également fait savoir que depuis sa création, l’OIM jouissait d’une riche expérience dans le retour de déplacés internes et de réfugiés dans différents pays du monde, et était prête à partager cette expérience avec la partie azerbaïdjanaise.

Le directeur général de l’OIM a mis en valeur l’importance d’établir un centre de formation régional de l’OIM en Azerbaïdjan, affirmant que ce centre contribuerait à l’accroissement des opportunités et à la formation du personnel professionnel en Azerbaïdjan et dans les pays de la région.

António Vitorino a souligné la présidence azerbaïdjanaise du processus Almaty, un processus consultatif sur la protection des réfugiés et la migration internationale pour 2023-2024, et a évoqué l’importance de cette plateforme en termes de dialogue continu et d’échange d’informations sur la migration.

L’importance d’augmenter la représentation des experts azerbaïdjanais dans l’OIM et d’autres organismes des Nations Unies a été mise en valeur lors de l’entretien.

António Vitorino a souligné qu’en tant que nouveau pays donateur, les contributions financières de l’Azerbaïdjan au budget de l’OIM étaient très appréciées.