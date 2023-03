La France veut redorer son blason en Afrique

Paris, 1er mars, AZERTAC

La France veut créer un tournant dans ses relations avec les pays africains, on le sent bien. Avec l'échec de l'opération Barkhane et la montée rapide de la domination étrangère sur le continent, Emmanuel Macron veut redorer le blason de son pays en Afrique.

Le président français a appelé à « Restaurer l'état d'origine de notre drapeau tricolore terni en Afrique ». A cet égard, l'idée de repenser la présence militaire et de réduire le nombre de soldats dans les 5 bases permanentes de l'armée française en Afrique a été avancée. Cependant, s'il y a aujourd'hui plus de 6 000 soldats français en Afrique, on ne sait pas encore quel sera leur nombre après la réforme.

L'échec de l'armée française dans l'opération Barkhane est reconnu. Il a été noté que les bases en Afrique seraient transformées en académies et écoles militaires.

La réalité est que la méfiance à l'égard de la France ne cesse de croître sur le continent. Les troupes françaises se sont récemment retirées des pays comme le Mali et le Burkina Faso.

La part de la France en Afrique diminue fortement et l'influence de la Chine, de la Türkiye, de la Russie et de l'Inde augmente sur le continent.