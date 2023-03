Djeyhoun Baïramov : Il est important de punir de manière appropriée l'auteur de l'attaque contre l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran

Bakou, 1er mars, AZERTAC

Le 1er mars, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov, a rencontré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, Mahdi Safari, qui est en visite en Azerbaïdjan pour assister au sommet de Bakou du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés.

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté des questions figurant à l'ordre du jour du sommet de Bakou du Mouvement des non-alignés, de l'attaque terroriste perfide contre l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a déclaré qu'il était important d'identifier l'auteur de l'attaque perfide contre l'ambassade d'Azerbaïdjan en Iran et de le punir.

Soulignant une fois de plus l'importance de remplir les obligations découlant de la « Convention de Vienne sur les relations diplomatiques », le ministre Djeyhoun Baïramov a dit que le pays hôte était obligé d'assurer la protection des bâtiments des missions diplomatiques, ainsi que de ses employés de toutes sortes d'attaques.

« Nous examinons les détails de l'attaque terroriste et les enregistrements vidéo. L'enquête est en cours et il est nécessaire que l'Iran réponde à un certain nombre de questions du côté azerbaïdjanais sur le terreur », a déclaré le ministre azerbaïdjanais.