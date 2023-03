Le président Ilham Aliyev reçoit un membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis

Bakou, 2 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu mercredi Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, souverain de Ras Al Khaimah et membre du Conseil suprême des Émirats arabes unis.

Félicitant le chef de l’Etat à l’occasion de la tenue du sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés sur la lutte contre le COVID-19 en Azerbaïdjan, Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi a déclaré que cet événement revêtait une importance particulière.

Le souverain de Ras Al Khaimah a transmis les salutations des dirigeants des Émirats arabes unis au président Ilham Aliyev.

Le chef de l'État a remercié pour les salutations des dirigeants émiratis et a demandé de leur transmettre les siennes.

Le président azerbaïdjanais a remercié Son Altesse Cheikh Saud bin Saqr Al Qasimi de sa visite et de la participation des Émirats arabes unis au sommet.

Le chef de l’État a noté que l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis entretenaient des relations d’amitié et de fraternité, et a particulièrement souligné la relation entre les dirigeants des deux pays.

Evoquant l’importance du sommet, Ilham Aliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan avait fait, pendant sa présidence, un travail sérieux en matière d’institutionnalisation du Mouvement des non-alignés et de renforcement de son rôle dans le système des relations internationales.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les relations bilatérales. L’importance du projet sur les énergies renouvelables mis en œuvre par la société émiratie Masdar en Azerbaïdjan a été mise en valeur. Les parties ont souligné le développement de la coopération touristique et ont ajouté que l’augmentation des voyages touristiques mutuels servait les contacts entre les personnes.