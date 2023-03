Le président ouzbek : Dans les circonstances complexes actuelles, seul l’Azerbaïdjan peut élever le niveau du Mouvement des non-alignés

Bakou, 2 mars, AZERTAC

« Je pense que notre rencontre d’aujourd'hui, ainsi que notre présence au Mouvement des non-alignés, seront très utiles. Je voudrais spécialement mentionner que la réputation de cette organisation a augmenté avec la présidence azerbaïdjanaise réussie », a estimé le président ouzbek Chavkat Mirzioïev lors de sa rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

Le chef de l’Etat ouzbek a déclaré : « Les Nations Unies ont adopté une résolution spéciale sur les vaccins, des structures parlementaires et de jeunesse du Mouvement des non-alignés ont été mises en place. À mon avis, il s’agit de la présidence azerbaïdjanaise historique du Mouvement des non-alignés. Tous les pays ont vu votre détermination et vos efforts. Dans les circonstances complexes actuelles, seul l’Azerbaïdjan peut élever le niveau de ce Mouvement. Je tiens à vous féliciter à cette occasion. Je suis ravi de vous revoir. Je pense que nous avons une bonne occasion pour échanger des vues et d’écouter nos équipes.