L’Azerbaïdjan abrite le Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés sur la relance post-Covid-19

Des représentants d’environ 70 pays participent au Sommet

Bakou, 2 mars, AZERTAC

Le 2 mars, Bakou accueille le Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés sur la relance post-Covid-19.

Les chefs d'État et de gouvernement provenant d’environ 70 pays, les présidents de 5 pays, dont la Bosnie-Herzégovine, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Irak et la Libye, les vice-présidents de trois pays, dont Cuba, le Gabon, la Tanzanie, les Premiers ministres de l'Algérie et du Kenya, des représentants de haut niveau de divers pays, ainsi que des chefs d'organisations internationales - Csaba Körösi, président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Antonio Vitorino, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Tatiana Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Khusrav Noziri, secrétaire général de l'Organisation de coopération économique (OCI) et d'autres, ainsi que des ministres, vice-ministres, ambassadeurs ont rejoint le Sommet.