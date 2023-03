Bakou, 2 mars, AZERTAC

Le Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés sur la relance post-Covid-19 a débuté le 2 mars à Bakou.

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, participe au Sommet.

Le chef de l’Etat a d’abord accueilli les participants du Sommet.

Puis, une photo souvenir a été prise.

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui préside le Mouvement des non-alignés, a déclaré ouvert le Sommet.

Ensuite, les victimes des tremblements de terre survenus en Türkiye et en Syrie ont été commémorées par une minute de silence à la suggestion du chef de l'Etat.

Enfin, l'ordre du jour du Sommet a été approuvé.

Le chef de l'Etat a prononcé un discours au Sommet.

Ensuite, le président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, Csaba Körösi, et la directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève (ONU Genève), Tatiana Valovaya ont pris la parole lors de la réunion.

Un message vidéo du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a été projeté.

Le sommet se poursuit par une session plénière.

Le sommet a réuni les chefs d’État et de gouvernement d’environ 70 pays, dont les présidents de la Bosnie-Herzégovine, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan, de l’Irak, de la Libye, les vice-présidents de Cuba, du Gabon, de la Tanzanie, les premiers ministres de l’Algérie et du Kenya, des représentants de haut niveau de divers pays, chefs d’organisations internationales – le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) Zurab Pololikachvili, le directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) António Vitorino, la Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève (ONU Genève) Tatiana Valovaya, le Secrétaire général de l'Organisation de coopération économique (ECO) Khusrav Noziri, ainsi que des ministres, vice-ministres, ambassadeurs et autres.

Il convient de noter qu’aujourd'hui l’Azerbaïdjan est non seulement représenté dans un certain nombre d’institutions internationales en tant qu’État membre, mais est également étroitement impliqué dans l’adoption et la mise en œuvre de nombreuses décisions. Le Mouvement des non-alignés, plateforme politique importante pour l’établissement et le développement d’une coopération efficace entre 120 pays du monde, connaît sa période la plus réussie sous la présidence azerbaïdjanaise. L’Azerbaïdjan, qui est devenu un acteur de premier plan dans la région et devient de plus en plus influent dans le monde, préside le Mouvement des non-alignés pour une période de trois ans depuis 2019. Bien que la présidence azerbaïdjanaise ait coïncidé avec la pandémie de COVID-19, Bakou a assumé le rôle de leadership mondial à une époque où la plupart des pays du monde étaient confinés et est devenu l’un des premiers États à promouvoir la solidarité et la coopération internationales pour résoudre le problème mondial. C’est sous la présidence de l’Azerbaïdjan que le Mouvement des non-alignés a mobilisé la communauté mondiale dans la lutte contre la pandémie. À l’initiative du président Ilham Aliyev, un Sommet en ligne du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 s’est tenu en mai 2020. En décembre de la même année, une session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la lutte contre la pandémie a été organisée. Cette session est considérée comme l’événement le plus global dans la lutte contre la pandémie. À l’initiative de l’Azerbaïdjan, des résolutions sur la distribution équitable des vaccins ont été adoptées à la fois à l’Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

L’un des principaux succès de la présidence azerbaïdjanaise a été la création de l’Assemblée nationale. Pendant la présidence azerbaïdjanaise, le Réseau parlementaire et l'Organisation de la jeunesse du Mouvement des non-alignés ont été créés. Pour la première fois en 61 ans d’histoire du Mouvement, une organisation de jeunesse a été créée à Choucha, réunissant les jeunes des pays membres du Mouvement.

De plus, l’adhésion et la présidence au Mouvement des non-alignés ont valu à l’Azerbaïdjan un solide soutien international dans la lutte contre l’agression de l’Arménie. Ce n’est pas un hasard si les initiatives biaisées contre l’Azerbaïdjan au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020 et 2022 ont été contrecarrées par les États membres du Mouvement.

Grâce à l’entière confiance des pays du Mouvement des non-alignés en Azerbaïdjan et sur la base de l’unanimité des États membres, la présidence azerbaïdjanaise de l’organisation a été prolongée d’un an, c'est-à-dire jusqu’à la fin de 2023. Le Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 sur la reprise mondiale post-pandémique qui se tient aujourd’hui à Bakou montre une fois de plus que l’Azerbaïdjan apporte une contribution importante aux activités de l’organisation. Dans le même temps, le fait que l’Azerbaïdjan accueille à nouveau une réunion importante où des questions mondiales doivent être discutées est une manifestation de l’importance que le pays attache au multilatéralisme et à la solidarité mondiale.