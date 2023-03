Le président azerbaïdjanais : Le MNA devrait participer activement à la refonte du nouvel ordre mondial

Bakou, 2 mars, AZERTAC

En tant que deuxième plus grande institution internationale après les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés devrait jouer un rôle plus visible et efficace sur la scène internationale et participer activement à la refonte du nouvel ordre mondial.

C’est ce qui ressort du discours prononcé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors du sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 à Bakou.