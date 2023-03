Le président Aliyev : Nous appelons la France à présenter des excuses pour ses crimes coloniaux sanglants et actes de génocide

Bakou, 2 mars, AZERTAC

« Le Mouvement des non-alignés (MNA) a toujours fermement soutenu la souveraineté incontestable de l’Union des Comores sur l’île de Mayotte, qui reste sous la domination coloniale française. Comme indiqué dans les documents fondamentaux du MNA, nous appelons le gouvernement français à respecter les droits du peuple néo-calédonien et des autres peuples des collectivités et territoires français d’outre-mer », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution lors du sommet du Groupe de contact du MNA en réponse au COVID-19 sur la reprise mondiale post-pandémique, lancé le 2 mars à Bakou.

« Les territoires administrés par la France hors d’Europe sont les restes abominables de l’empire colonial français. Nous appelons la France à présenter des excuses et à reconnaître sa responsabilité pour son passé colonial, ses sanglants crimes coloniaux et actes de génocide contre les pays membres du MNA en Afrique, en Asie du Sud-Est et ailleurs », a souligné le chef de l'Etat azerbaïdjanais.