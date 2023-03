Le président azerbaïdjanais : La composition du Conseil de sécurité de l’ONU devrait être élargie

Bakou, 2 mars, AZERTAC

La composition du Conseil de sécurité de l'ONU devrait être élargie afin que beaucoup plus de pays y soient représentés et qu'elle soit plus équitable du point de vue géographique.

C’est ce qui ressort du discours prononcé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors du sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 à Bakou.