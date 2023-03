L'Azerbaïdjan continuera de fournir une assistance aux pays membres du Mouvement des non-alignés qui en ont besoin

Bakou, 2 mars, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan continuera de fournir une aide financière et humanitaire aux pays membres du Mouvement des non-alignés qui en ont besoin, comme lors de la pandémie de Covid-19 », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans son discours lors du Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés sur la relance post-Covid-19 à Bakou.

Déclarant deux défis mondiaux lors du Sommet, le président azerbaïdjanais a ajouté : « Il s'agit de soutenir la reprise post-pandémique de l'Afrique et des petits États insulaires en développement. Je suis heureux d'annoncer que l'Azerbaïdjan, en tant que premier pays donateur, alloue 1 million de dollars américains aux deux défis mondiaux. Je crois que les membres du Mouvement des non-alignés et d'autres membres de la communauté internationale soutiendront l’initiative de l'Azerbaïdjan et se joindront à nous pour soutenir les pays dans le besoin pendant la période de relance post-pandémique. »