Le président Ilham Aliyev propose de former un groupe de pays touchés par les mines partageant les mêmes idées

Bakou, 2 mars, AZERTAC

« Étant donné qu’un certain nombre de pays membres du MNA sont parmi les pays les plus contaminés par des mines et des munitions non explosées, je voudrais suggérer de former un groupe de pays touchés par des mines partageant les mêmes idées pour faire entendre notre voix dans le monde », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution au cours du Sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés (MNA) en réponse au COVID-19 sur la reprise mondiale post-pandémique, lancé à Bakou jeudi 2 mars.