Le président Ilham Aliyev remercie les pays du MNA d’avoir soutenu la position juste de l’Azerbaïdjan

Bakou, 2 mars, AZERTAC

« Peu de temps après la fin du conflit, l’Azerbaïdjan a présenté cinq principes essentiels pour l’accord de paix à l’Arménie sur la base de la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’autre », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution au sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 sur la reprise mondiale post-pandémique à Bakou.

« Saisissant cette opportunité, je voudrais remercier les pays du MNA pour leur soutien ferme à la position juste de l’Azerbaïdjan et leur position ferme visant à ne pas permettre l’adoption des déclarations anti-azerbaïdjanais unilatérales et biaisées au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020 et 2022 », a ajouté le chef de l’Etat.