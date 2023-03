Le président Ilham Aliyev salue le dialogue politique entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan

Bakou, 2 mars, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a souligné, lors de sa rencontre avec le président turkmène Serdar Berdymoukhamedov, que l’Azerbaïdjan accordait toujours une attention particulière au développement des relations bilatérales avec le Turkménistan.

Ilham Aliyev a salué le dialogue politique entre les deux pays, ajoutant que les liens culturels et humanitaires se développaient.

Le chef de l'Etat a noté que l’Azerbaïdjan souhaitait renforcer le rôle du Mouvement des non-alignés, ajoutant que le pays avait présenté un certain nombre d’initiatives à cette fin. Dans le même temps, il a noté que l’ordre mondial était en train de se remodeler et que le Mouvement des pays non alignés devrait jouer son rôle dans ce processus.