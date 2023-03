Le président azerbaïdjanais adresse une lettre à son homologue bulgare pour la fête nationale de son pays

Bakou, 3 mars, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations à son homologue bulgare Rumen Radev à l’occasion de la fête nationale de la République de Bulgarie.

« Nous attachons une importance particulière au développement global des relations azerbaïdjano-bulgares. Nous sommes satisfaits d’un dialogue politique de haut niveau avec la Bulgarie, un pays ami et notre partenaire stratégique, de nos relations en développement dynamique dans les domaines économique, énergétique, des transports, culturel et autres, de notre coopération fructueuse et des réalisations que nous avons obtenues dans un certain nombre de domaines », a souligné le chef de l'Etat.

« Les résultats de ma visite officielle en Bulgarie en octobre de l’année dernière et, en même temps, la mise en service lors de la visite de l’interconnexion gazière Grèce-Bulgarie contribuant à la sécurité énergétique européenne, témoignent de notre partenariat stratégique de haut niveau », lit-on dans la lettre.

Le président de la République s’est dit convaincu que la coopération énergétique efficace serait poursuivie avec succès dans les domaines du commerce, du transport, de la logistique, de l’investissement, des hautes technologies, du tourisme et dans d’autres sphères.