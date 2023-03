Des journalistes étrangers à Aghdam

Aghdam, 3 mars, AZERTAC

Un groupe de journalistes, venus en Azerbaïdjan pour couvrir le sommet du Groupe de contact du Mouvement des non-alignés en réponse au COVID-19 qui s’est tenue à Bakou, ont visité aujourd’hui la ville libérée de l'occupation arménienne d’Aghdam.

Le correspondant régional de l’AZERTAC rapporte que les représentants des médias étrangers, arrivés d’abord dans le village de Sarydjaly, ont été informés de la contamination massive de territoires libérés par des mines par l’Arménie, ainsi que des travaux de déminage menés par l’Azerbaïdjan dans ces territoires.

Dans le cadre du voyage, les journalistes se familiariseront avec les bâtiments résidentiels, les installations civiles, les monuments religieux, culturels et historiques détruits par l’Arménie pendant l’occupation de la ville d’Aghdam, et visiteront le complexe Imaret, la mosquée Djouma, les vestiges du bâtiment du Théâtre d’art dramatique, ainsi que l’Allée des Martyrs qui a été pillée et détruite.

Les journalistes verront également les travaux de restauration et de construction menés par l’Azerbaïdjan après la libération de la ville d’Aghdam.