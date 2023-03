Formule 1 : les travaux de construction et d’installation du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2023 sont lancés

Bakou, 3 mars, AZERTAC

La société d’exploitation du Circuit urbain de Bakou a lancé les travaux de construction et d’installation autour de la piste dans le cadre de la préparation globale du Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1.

Pour assurer la sécurité des citoyens et des automobilistes pendant la course, l’installation de blocs de sécurité en béton commencera la nuit et se poursuivra jusqu'à la semaine de course.

Les travaux de construction et d’installation seront réalisés par étapes.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 se tiendra du 28 au 30 avril.