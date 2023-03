La sénatrice française Nathalie Goulet informée de la rencontre tenue avec les Arméniens résidant au Karabagh

Bakou, 3 mars, AZERTAC

Le député du Milli Medjlis Soltan Mammadov, chef du groupe de travail sur les relations interparlementaires azerbaïdjano-françaises, a rencontré le 3 mars la sénatrice française Nathalie Goulet, qui est en visite en Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, Soltan Mammadov a parlé des relations azerbaïdjano-françaises, des résolutions biaisées adoptées par le Sénat français et l'Assemblée nationale contre l’Azerbaïdjan, et des facteurs qui entravent les pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Il a été indiqué qu’une nouvelle réalité est apparue dans la région après que l'Azerbaïdjan avait libéré ses terres de l'occupation en 2020.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur la mise en œuvre de la déclaration tripartite signée par l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie en novembre 2020, les négociations de paix entre L'Azerbaïdjan et l'Arménie, la manifestation pacifique des éco-activistes azerbaïdjanais sur la route Latchine-Khankendi, la rencontre tenue avec les Arméniens résidant au Karabagh et d'autres questions.