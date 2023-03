L’exportation de produits hors hydrocarbures azerbaïdjanais vers le Maroc au menu des discussions

Bakou, 3 mars, AZERTAC

Des représentants de l’Agence azerbaïdjanaise de promotion des exportations et des investissements (AZPROMO) ont eu un certain nombre de rencontres à Rabat et Casablanca, au Maroc.

Lors de la visite, les parties ont procédé à un échange de vues sur l’étude des caractéristiques du marché marocain et l’exportation de produits hors hydrocarbures azerbaïdjanais vers le Maroc. Les opportunités d’investissement de l’Azerbaïdjan, notamment des territoires libérés de l’occupation, ont été mises en valeur. Les parties ont convenu d’effectuer des échanges d’expériences avancées et d’informations.