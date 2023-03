Le conseiller principal du Département d’Etat américain pour les négociations sur le Caucase attendu en Azerbaïdjan

Bakou, 4 mars, AZERTAC

Le conseiller principal du Département d’Etat américain pour les négociations sur le Caucase, Luis Bono, effectuera la semaine prochaine sa première visite dans la région.

Luis Bono est attendu en Azerbaïdjan, en Géorgie et en Arménie.

Selon le porte-parole du Département d’État américain Ned Price, lors de sa visite dans la région du Caucase, Louis Bono, prévoit de rencontrer des responsables de haut rang en vue de promouvoir la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et d’exprimer sa position immuable sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Géorgie. Il se rendra d’abord à Bakou, puis à Erevan et Tbilissi.

Le but de la visite consiste à la fois à consolider les résultats de la rencontre entre le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, tenue dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité.