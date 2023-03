L’ICESCO organise au Caire une session de formation sur les études de faisabilité et la gestion de projets de restauration des antiquités

Bakou, 4 mars, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et la Commission nationale égyptienne pour l’éducation, les sciences et la culture ont organisé une session de formation au profit du personnel exerçant dans la gestion de projets et les études de faisabilité sur la restauration des antiquités, ainsi que des restaurateurs au Ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, selon le site web de l’ICESCO.

Tenue du 26 février au 2 mars 2023 au Caire, cette session visait à développer les compétences des bénéficiaires en matière de stratégies d’action liées aux projets de restauration, les étapes de leur élaboration conformément aux normes internationales, les types de contrats et les métriques d’entreprise, la méthodologie d’organisation des travaux du projet ainsi que les procédures et le suivi de l’avancement des travaux.

À l’ouverture de la session, Dr Mohamed Samir Hamza, Chef du Secteur des affaires culturelles et des missions au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Superviseur de la Commission nationale égyptienne, a précisé que l’investissement dans le patrimoine est désormais l’un des principaux projets rentables dans l’économie contemporaine, ajoutant que le patrimoine contribue à compléter l’identité humaine.

Pour sa part, Dr Soha Bahgat, conseillère du ministre du Tourisme et des Antiquités pour le Secteur de la formation, a indiqué que les changements climatiques ont fortement affecté les antiquités, soulignant la nécessité d’investir dans le renforcement des capacités des professionnels du Secteur.

Dr Ahmed Ragab, Doyen de la Faculté d’archéologie de l’Université du Caire, a réaffirmé que la Faculté souhaite transférer son expertise internationale dans la restauration et de l’entretien des antiquités, et fournir des opportunités de formation théorique et pratique aux professionnels du terrain.

L’ICESCO était représentée à cette session par Mme Doha Mghabbar, du Centre de Prospective stratégique, qui a souligné l’importance du patrimoine culturel dans les pays du monde islamique, et réaffirmé que l’Organisation n’épargne aucun effort pour coopérer avec ses États membres afin de servir les objectifs de développement durable et construire des sociétés prospères.

En marge de la session, la représentante de l’ICESCO a tenue des réunions avec les représentants du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, de l’Université du Caire, du Musée national de la civilisation égyptienne et le Comité égyptien du Conseil international des musées, au cours desquelles il a été procédé à l’examen des perspectives de coopération dans la formation et les études prospectives.