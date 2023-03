Türkiye : un séisme de magnitude 4,4 secoue la ville d'Adiyaman

Bakou, 4 mars, AZERTAC

Un séisme de magnitude 4,4 a frappé samedi matin la ville d'Adiyaman, dans le sud-est de la Türkiye.

La Direction de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (AFAD) a annoncé que le séisme dont l'épicentre est le district de Celikhan dans la province d'Adiyaman, s'est produit à 8 h 27, heure locale, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 7 kilomètres, selon les données de l'AFAD.

Un autre de magnitude 4 a secoué la ville d'Antakya dans la province de Hatay, au sud de la Türkiye, à 06h03 samedi matin, à une profondeur de 7,23 kilomètres.

Toujours selon l'AFAD, la province d'Adana (sud) a signalé un séisme de magnitude 4,1, à 03h20 à une profondeur de 7 kilomètres.

Le 6 février dernier, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.