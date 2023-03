Une journaliste colombienne : Non seulement les villes et les villages ont été ravagés, mais aussi les arbres et la verdure ont été détruits

Fuzouli, 4 mars, AZERTAC

Nous sommes déçus de ce que nous avons vu ici aujourd'hui. Les débris sont trop nombreux. Non seulement les villes et les villages ont été ravagés, mais aussi les arbres et la verdure ont été détruits, a dit la journaliste de la chaîne de télévision colombienne RCN, Lauryen Calderin, qui est en visite à Fuzouli, libérée de l’occupation arménienne.

« Je ne peux pas imaginer combien de temps et de patience sont nécessaires pour reconstruire les villes détruites. Mais si nous voyons les ruines d'un côté, nous observons les travaux de construction de l'autre côté. Ceux-ci sont prometteurs. Si les travaux de construction ont commencé dans ces endroits immédiatement après la guerre, la vie reviendra bientôt ici. Il y aura à nouveau des arbres et de la verdure ici, les gens reviendront, des moments heureux seront à nouveau vécus », a indiqué la journaliste colombienne.