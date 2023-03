11 autres véhicules des soldats russes traversent la route Latchine-Khankendi

Choucha, 4 mars, AZERTAC

Les véhicules appartenant au contingent russe de maintien de la paix traversent sans encombre la zone de manifestation pacifique sur la route Latchine-Khankendi.

Les conditions ont été créées pour qu’encore 11 véhicules transportant du ravitaillement et 1 voiture des soldats russes de maintien de la paix ont pu traverser librement la route Latchine-Khankendi.

Cela montre une fois de plus que le passage libre des différents types de véhicules, y compris les ambulances et les convois humanitaires, est assuré et que la route est ouverte à des fins humanitaires.