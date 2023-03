Le ministère de la Défense : L’Arménie commet une nouvelle provocation

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Des informations immédiates ont été reçues concernant le transport de matériel, de munitions et de personnel militaire de la République d’Arménie, via la route de terre Khankendi-Khalfali-Tourchsou, vers les territoires azerbaïdjanais, où les soldats russes de maintien de la paix sont temporairement déployés, rapporte dans un communiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense.

« Dans la matinée du 5 mars, pour vérifier les informations reçues, les unités de l'armée azerbaïdjanaise ont tenté d’arrêter et d'inspecter les véhicules transportant des fournitures militaires illégales.

Afin de vérifier et de s’assurer de l’exactitude des informations reçues, une unité des Forces armées de la République d'Azerbaïdjan a été dépêchée le 5 mars dans la zone pour contrôler les véhicules effectuant des transports militaires illégaux.

Le camp arménien a ouvert le feu et il y a eu des victimes et des blessés des deux côtés à la suite des tirs.

Le côté azerbaïdjanais attire l’attention du commandement des forces russes de maintien de la paix sur le fait que la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration trilatérale doit être inconditionnellement et complètement assurée.

Nous informons que la seule route pouvant être utilisée entre la région économique du Karabagh et la République d’Arménie est la route Khankendi-Latchine. Nous rappelons une fois de plus au commandement des forces russes de maintien de la paix que la réalisation des transports militaires et autres sur d’autres routes est absolument inadmissible.

Nous rappelons que les faits de transport d’armes, de munitions, d’autres équipements militaires, ainsi que de mines, de carburant et de main-d’œuvre de l’Arménie vers la région économique du Karabagh ont déjà été constatés. L’Azerbaïdjan a averti à plusieurs reprises la communauté internationale du transport de mines le long de la route mentionnée.

De plus, nous déclarons qu’en 2022, des visites de représentants du Centre conjoint turco-russe pour la surveillance du cessez-le-feu ont été organisées dans la région afin d’inspecter les mines enterrées par l’Arménie et détectées par la suite.

L’incident qui s’est produit aujourd’hui démontre l’importance d’établir un point de contrôle pertinent par l’Azerbaïdjan sur la route Latchine-Khankendi.

Le fait que l’Arménie continue de transporter des fournitures militaires vers la région économique du Karabagh en Azerbaïdjan est une continuation de la politique d’agression et de terreur de ce pays contre l’Azerbaïdjan.

La direction militaro-politique arménienne porte l’entière responsabilité de la provocation commise », a déclaré le ministère.