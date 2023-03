Le ministère des Affaires étrangères publie un communiqué relatif aux nouvelles provocations arméniennes

Bakou, 6 mars, AZERTAC

Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan a publié un communiqué sur les nouvelles provocations de l’Arménie dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement stationné.

« Comme le rapporte le ministère de la Défense de la République d’Azerbaïdjan, selon les informations reçues, la partie arménienne, contrairement aux dispositions de la Déclaration tripartite du 10 novembre 2020, a continué, en empruntant la route de terre Khankendi-Khalfali-Tourchsou, d’acheminer des armes, des munitions, du personnel militaire, notamment des mines vers les territoires azerbaïdjanais où sont temporairement déployés les soldats russes de maintien de la paix.

Comme indiqué précédemment par l'Azerbaïdjan, l'Arménie n'a pas cessé ses provocations même après la Guerre patriotique de 44 jours, qui a mis fin à l’occupation arménienne de 30 ans de nos territoires, n'a pas complètement retiré les forces armées arméniennes des territoires azerbaïdjanais et a effectué le transport et le placement d’armes et de munitions, ainsi que de mines fabriquées en République d'Arménie en 2021 dans les territoires azerbaïdjanais. Les faits de pose de mines ont été démontrés lors de la visite des représentants du Centre conjoint turco-russe pour la surveillance du cessez-le-feu dans le territoire.

Afin de vérifier et de s’assurer de l’exactitude des informations reçues relatives au transport d’armes et de munitions, de personnel militaire et de mines par des routes auxiliaires, alternatives à celle de Latchine, le 5 mars, une unité des Forces armées de la République d’Azerbaïdjan a été dépêchée dans la zone pour contrôler les véhicules transportant des armes, des munitions, du personnel militaire et des mines depuis l’Arménie à Khankendi. A la suite des tirs ouverts à ce moment-là par le camp adverse, l’armée azerbaïdjanaise déplore des victimes et des blessés dans ses rangs. Le camp adverse a été réduit au silence par des tirs de riposte de nos forces armées.

De tels actes d’agression et de provocations démontrent que l’Arménie n’a pas abandonné sa politique d’occupation contre l’Azerbaïdjan, que les vues et positions de l’Arménie quant à l’agenda de la paix ne sont rien d’autre que l’hypocrisie, et que l’Arménie n'est pas intéressée à rétablir la paix et la sécurité dans la région. Ces actes prouvent une fois de plus la nécessité de mettre en place des postes de contrôle frontaliers entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Aux fins d’empêcher de telles provocations militaires, la partie azerbaïdjanaise exige la mise en œuvre de la Déclaration tripartite, la fin du transport illégal d’armes et de munitions, de personnel militaire et de mines depuis l’Arménie, et le retrait immédiat des forces armées arméniennes des territoires azerbaïdjanais.

L’Arménie porte l’entière responsabilité de l’escalade de la tension dans la région », indique le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères.