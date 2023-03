Recep Tayyip Erdogan : Le bilan du séisme s’élève à 46 104 décès

Bakou, 7 mars, AZERTAC

Le président de la République de Türkiye a réitéré sa volonté de reconstruire la partie sud du pays, frappée le mois dernier par de puissants tremblements de terre qui ont coûté la vie à plus de 46 104 personnes, indique l’agence Anadolu.

"Aujourd'hui, quatre semaines après les tremblements de terre, nous voyons plus clairement l'ampleur du désastre que nous avons vécu et ressentons plus profondément la douleur de nos pertes", a déclaré Recep Tayyip Erdogan à l'issue de la réunion du cabinet présidentiel tenue ce lundi.

Le chef de l'État turc a annoncé la construction de 488 000 nouveaux logements, dont 405 000 appartements d'ici un an, pour les sinistrés des zones touchées par les séismes du 6 février dernier.

Il a expliqué que la construction de 22 000 logements a déjà été lancée.

Erdogan a également indiqué que 100 000 conteneurs seront installés au cours des deux prochains mois dans la région, en vue de permettre à 500 000 victimes du tremblement de terre de vivre dans de meilleures conditions.

Le 6 février, des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé 11 provinces, notamment Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa. Plus de 13,5 millions de personnes en Türkiye ont été touchées par ces tremblements de terre dévastateurs, ainsi que de nombreuses autres personnes dans le nord-ouest de la Syrie.

46 104 personnes ont perdu la vie en Türkiye, suite à ces séismes, selon le dernier bilan annoncé par Erdogan, lundi.